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В Сбербанке заявили об огромных расходах россиян на еду

13.07.2019 18:40
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В Сбербанке заявили об огромных расходах россиян на еду

Самую большую часть своих доходов жители России тратят на продукты питания. Как передает replyua.net, об этом свидетельствуют результаты опроса Сбербанка«Потребительский индекс Иванова». 

В частности, эксперты рассказали, что по итогам второго квартала этого года индекс вырос до 38,9 процентов, в то время, как показатели за аналогичный период прошлого года составляли 38,2 процента. «Мы предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся», - сказано в заявлении экспертов Сбербанка. Кроме того, на оплату коммуналки россияне тратят около 15 процентов своих доходов, и этот показатель за последний год не изменился. А вот расходы на одежду немного сократились – 9,7 процентов против 10 процентов в прошлом году. 

Ранее другие российские эксперты заявляли, что почти четверть россиян экономит на продуктах питания. Еще 29 процентов граждан вынуждены экономить на путешествиях, и лишь около 17 процентов россиян рассказали, что никогда не экономят ни на продуктах, ни на чем-либо другом.



Теги: Донбасс, еда, россияне, расходы, Сбербанк
 
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