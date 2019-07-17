Рыба с ядовитыми иглами захватывает Средиземное море

17.07.2019 17:00

Власти Ливана призывают местных жителей ловить крылатку, пока она полностью не захватила водное пространство.

Полосатая рыба-крылатка, что живет в теплых тропических морях, терроризирует побережья Ливана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой наСегодня.

Крылатка не только пугает людей иглами с ядом, но и вытесняет другие виды рыб. Эта морская красавица не умеет оставаться незамеченной. Колебания ее полосатых плавников завораживают и восхищают. Однако в действительности рыба-крылатка, или, как ее еще называют, рыба-лев – ядовитая и хищная.

«Эта рыба устраивает настоящий геноцид. Она поселяется и захватывает все вокруг. Не сосуществует с любым другим видом. Крылатки поедают все, могут даже друг друга съесть, если не хватает другой еды», – рассказывает рыбак Аталла Сиблини.

В Ливане пытаются бороться с нашествием этих рыбин. Рыбаки утверждают, что с тех пор, как в Средиземном море появились крылатки, другие морские жители исчезают. Эти создания постепенно захватывают водные просторы.

По словам Хассана Юнеса, который уже три десятка лет ходит в море, такого нашествия крылаток ранее не было никогда.

«Это уже не то море, с которым мы выросли. Вся рыба изменилась. Появились новые виды, которых мы не видели раньше. Такие, как рыба фугу и крылатка. Из-за нее много раз не только я, но и другие рыбаки, возвращались с моря с пустыми руками», – сетует он.

Власти Ливана уже обратились к рыбакам с просьбой помочь уменьшить популяцию морских хищниц, угрожающих другим подводным жителям. Их просят вылавливать рыб-львов, а местных жителей – употреблять эту рыбу в пищу, предварительно удалив ядовитые шипы.

«К счастью, это одна из самых вкусных рыб. Мы призываем людей заказывать ее в ресторанах и покупать на базарах. Таким образом, можно убить сразу двух зайцев», – говорит эколог Джина Тальдж.