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Путин упростил режим выдачи гражданства для всех жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличивается число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ опубликован в среду, 17 июля, передает Корреспондент.
Согласно документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", но и жители этих областей в целом.
"Внести... следующие изменения: из подпункта "в" пункта 1 слова "отдельных районов" исключить", - говорится в документе.
Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть".
Кабмин Украины признал незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.
Теги: , президент, Путин
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