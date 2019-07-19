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Меркель откровенно рассказала о своем здоровье

19.07.2019 16:40
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Меркель откровенно рассказала о своем здоровье

Канцлер Германии Ангела Меркель, заверила немецких журналистов, что с ней все в порядке.

Об этом она рассказала на пресс-конференции в Берлине.

По словам Меркель, она понимает интерес к своему здоровью, но считает это личным делом.

«В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии», — заявила она.

При этом Меркель понимает, что в качестве канцлера должна быть в состоянии выполнять свою работу, и она действительно в состоянии это делать.

Источник : https://donpress.com 



Теги: , здоровье, Меркель
 
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