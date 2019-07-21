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На Сицилии проснулся вулкан Этна

21.07.2019 08:00
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На Сицилии проснулся вулкан Этна

Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз.

Итальянский вулкан Этна начал выбрасывать горячий пепел и лаву в ночь на субботу, заставив власти закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии.

Об этом сообщает DW.

Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз.

Рейс Ryanair из Рима переадресовали в Палермо в пятницу вечером, еще несколько рейсов задерживались с посадками и вылетами рано в субботу.

Власти аэропортов заявили, что полеты вернулись к нормальному состоянию в 11 утра по местному времени.



Теги: Донбасс, вулкан, Сицилия, Этна
 
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