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США впервые за десять лет меняют тест на гражданство
Первые испытания нового списка вопросов начнутся осенью 2019 года, а полная замена произойдет к концу 2020 - началу 2021 года.
Служба гражданства и иммиграции США 19 июля объявила о начале реализации нового плана по "усовершенствованию теста для получения гражданства". Как сказано на сайте организации, вопросы нынешнего теста будут пересмотрены и обновлены.
В частности изменения коснутся разделов обществознания, истории США, политического устройства и системы ценностей, а также теста на знание английского языка.
Первые испытания нового списка вопросов начнутся осенью 2019 года, а полная замена произойдет к концу 2020 - началу 2021 года. Последний раз тест для получения гражданства США пересматривался властями в 2009 году.
Он содержит 100 вопросов о США, из которых каждому соискателю задается десять. Чтобы пройти тест, необходимо правильно ответить на шесть из них.
США для визы потребуют ссылки на соцсети
Между тем, 11 июля президент США Дональд Трамп, после многонедельного судебного спора с демократической партией и правозащитниками, отказался от включения в перечень вопросов к следующей переписи населения вопроса о гражданстве.
Вместо этого с помощью указа он намерен собрать информацию о гражданстве в базах данных различных министерств и ведомств.
Трамп считает крайне важным иметь четкое представление о том, сколько в стране проживает лиц с гражданством США и сколько - без него. Администрация нынешнего президента изначально объявляла о стремлении снизить уровень легальной и нелегальной иммиграции.
В середине июля президент США предложил четырем демократкам из Конгресса "вернуться в свои страны". Три из них родились в США, четвертая приехала туда ребенком и получила гражданство. Палата представителей осудила Трампа за расистские высказывания.
Теги: США, Донбасс, тест, гражданство
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