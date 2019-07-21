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В Китае мальчишка похитил два самолета из ангара
Затем ребенок вывез один из самолетов на автомобильный паркинг.
Несовершеннолетний похитил два самолета в Китае, чтобы покататься.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Отмечается, что 13-летний мальчик проник на территорию ангара, который находится на берегу озера Тайху.
Затем ребенок вывез один из самолетов на автомобильный паркинг, но через некоторое время потерял управлением и врезался в забор.
После этого мальчик взял еще один самолет и сделал несколько кругов по паркингу.
Об этом инциденте стало известно только на утро. Работники пересмотрели материалы с камер видеонаблюдения, после чего вызвали полицию.
Один из работников узнал мальчишку. По его словам, накануне ребенок интересовался, как работает двигатель самолета. Ему хватило всего пару часов, чтобы понять, как управлять техникой.
Теги: Донбасс, Китай, мальчик, самолет
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