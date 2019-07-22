Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Во Флориде в США от удара молнии пострадали восемь человек

22.07.2019 18:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Во Флориде в США от удара молнии пострадали восемь человек

 Молния поразила отдыхающих на пляже в американской Флориде. Из восьми пострадавших трое отказались от госпитализации. 

В американском штате Флорида восемь человек пострадали в результате удара молнии, сообщило 21 июля CNN.

Как рассказал представитель местной полиции, инцидент произошел на пляже в городе Клируотер.

Все восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

По словам очевидцев, один из пострадавших получил прямой удар молнии, из-за чего у него произошла остановка сердца. В настоящее время он находится в критическом состоянии.

Трое пострадавших отказались от госпитализации, еще четверо находятся в больницах. 
 Источник : https://gordonua.com 



Теги: США, Флорида, молния
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх