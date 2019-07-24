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Бомба на пути кортежа Путина: в России арестовали виновных
В Екатеринбурге были задержаны лица, которые положили муляж бомбы на пути кортежа президента России Владимира Путина.
Так, представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полицейские арестовали двоих человек, которые ранее уже отбывали наказание в местах лишения свободы. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "rbc.ru".
9 июля в Екатеринбурге мужчины положили на пути кортежа главы российского государства Владимира Путина бомбу (СВУ), которая оказалась муляжом. По мнению Валерия Горелых, возможным мотивом действий злоумышленников считают месть сотрудникам правоохранительных органов. Мол, это связано с тем, что те неоднократно привлекали данных мужчин к уголовной ответственности. При этом отмечается, что истинные мотивы злоумышленников будут выяснять. Однако точно известно, что никакой угрозы подброшенный ими на дорогу муляж не имел. "Это была лишь злая шутка", — заявил Горелых.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Екатеринбург, бомба, арест, МВД, уголовная ответственность, муляж
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