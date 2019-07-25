Муж Скабеевой Евгений Попов приехал на Донбасс и стал хорошей мишенью для террористов "ЛНР"

25.07.2019 09:10

Муж и соведущий одиозной пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой Евгений Попов замечен на Донбассе среди террористов "ЛНР".

О появлении пропагандиста Путина на оккупированном Донбассе рассказал в Facebook замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко, передает "Диалог.UA".

Попов, который вместе со Скабеевой рассказывает на росТВ фейки об Украине, приехал на оккупированный Донбасс. Он появился у Станицы Луганской, где продолжается разведение сил. На подконтрольную ВСУ территорию пособник Кремля прийти побоялся, вместо этого он "отирался" у террористов "ЛНР", снимая очередной пропагандистский ролик.

"Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала "Россия 1" Евгения Попова. Более известного, как муж и партнер ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевой. Не знаю, какую оценку даст команда фейкотворцев и провокаторов этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, какой негатив можно "выжать" из миротворческих инициатив Украины", - прокомментировал Клименко появление Попова на Донбассе.

Примечательно, что рядом с пропагандистом был замечен и некий мужчина в военной форме с "каменным" лицом, похожий на ФСБшника. Пока Попов вещал фейки, он старательно снимал подконтрольную ВСУ территорию. Увидев, что мужа Скабеевой "засекли", он начал срочно кому-то звонить.