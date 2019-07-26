Боевики «ЛНР» роют новые траншеи и к ним из РФ заезжает гусеничная техника

26.07.2019 08:50

На временно оккупированных территориях Луганской области в районе н.п. Макаров Яр боевики «ЛНР» и российские оккупанты копают траншеи. Из РФ к боевикам «ЛНР» через неконтролируемые участки границы заходит гусеничная техника.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«18 июля по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено продление траншеи и результаты работ по выравниванию грунта приблизительно в 3 км к западу от н. п. Макаров Яр (быв. Пархоменко; неподконтрольный правительству, 28 км к востоку от Луганска) и приблизительно в 2,3 км к югу от границы с Российской Федерацией. По тем же данным воздушного наблюдения выявлены свежие следы транспортных средств, предположительно от транспортных средств несельскохозяйственного назначения, на грунтовой дороге, ведущей к границе с Российской Федерацией (в районе, где нет официальных пунктов пересечения границы и нет дорог) приблизительно в 1 км к востоку от н. п. Королевка (58 км к юго-востоку от Луганска) и примерно в 700 м к западу от границы».