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Евросоюз осудил возвращение смертной казни В США
Евросоюз осудил федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь.
Об этом сообщается в заявлении представителя ЕС по внешней политике Майи Косьянчич, которое обнародовано на сайте Службы внешних действий Евросоюза, передает donpress.com.
«После 16 лет фактического моратория департамент юстиции США вчера объявил, что Федеральное правительство возобновит применение высшей меры наказания. Такое решение противоречит растущим тенденциям относительно отмены смертной казни как в США, так и во всем мире. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, что отражено в Универсальной декларации прав человека и является жестким, антигуманным и унизительным наказанием. Европейский союз решительно выступает против смертной казни и будет продолжать добиваться ее отмены во всем мире», — указано в заявлении Косьянич.
Теги: США, Донбасс, ЕС, права человека, смертная казнь, Евросоюз
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