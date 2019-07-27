Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Евросоюз осудил возвращение смертной казни В США

27.07.2019 09:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Евросоюз осудил возвращение смертной казни В США

Евросоюз осудил федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь.

Об этом сообщается в заявлении представителя ЕС по внешней политике Майи Косьянчич, которое обнародовано на сайте Службы внешних действий Евросоюза, передает donpress.com.

«После 16 лет фактического моратория департамент юстиции США вчера объявил, что Федеральное правительство возобновит применение высшей меры наказания. Такое решение противоречит растущим тенденциям относительно отмены смертной казни как в США, так и во всем мире. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, что отражено в Универсальной декларации прав человека и является жестким, антигуманным и унизительным наказанием. Европейский союз решительно выступает против смертной казни и будет продолжать добиваться ее отмены во всем мире», — указано в заявлении Косьянич.



Теги: США, Донбасс, ЕС, права человека, смертная казнь, Евросоюз
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх