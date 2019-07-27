- "Я их на коленях умолял 8 лет назад", - Бабченко не сдержал эмоций из-за разгона протеста в Москве18:30
- Украинцы подписывают петицию Зеленскому о возобновлении авиасообщения с РФ17:49
- Польша выдала России украинца, обвиняемого в убийстве сотрудника МВД: все подробности. ВИДЕО17:32
- Ликвидация подполковника ГРУ РФ Кононова: в Сети озвучили сенсационную версию, разоблачив Кремль17:12
- Исторический разговор с Трампом: Зеленский получил интересное предложение, всплыли новые подробности16:31
- Россия "сорвалась" и перекрыла четверть Черного моря - ситуация может "рвануть" в любой момент14:47
- Евросоюз осудил возвращение смертной казни В США09:51
- Кремль провернул "двухходовку": в России сделали важное замечание о роли Зеленского09:29
- Слава Рабинович анонсировал информационную "бомбу" о Путине - Кремль в панике08:50
- Что помешает вступлению Украины в НАТО в 2020-м: глава МИД Климкин озвучил горькую правду20:59
"Я их на коленях умолял 8 лет назад", - Бабченко не сдержал эмоций из-за разгона протеста в Москве
Российский журналист Аркадий Бабченко неоднозначно высказался о протестах против тоталитарного режима Владимира Путина в Москве, где люди протестуют против недопуска на выборы оппозиционеров, пишет Диалог.UA.
В две тысячи одиннадцатом в Астрахани, когда там был голодал Шеин и многие из Москвы поехали его поддержать, я подошел к Илье Яшину и сказал: помоги позвать людей не на Болотную в загон, а выйти нормально на Манежку - с палатками. Выйти и попробовать остаться. Илья аж в лице изменился. Шарахнулся от меня, как черт от ладана. Пробормотал что-то что "это к Гудкову" и убежал. Прошло восемь лет...
Если бы, утрируя, депутаты Учредительного собрания вышли бы против его разгона на площадь в семнадцатом - это было бы умно и своевременно. Если бы они вышли на площадь протестовать против его разгона в тридцать седьмом... Восемь лет оккупационная власть укреплялась. Восемь лет она закупала электрошокеры, водометы, спецсредства, шумовые установки, мобильные раздвижные стены и пр. и пр. и пр. Рейх усилился так, что вообще даже заморачиваться не стал, просто провел ночь репрессий - да и дело с концом. И вот, через восемь лет, они решили звать людей на площадь. Нет, вы мужественные люди, конечно, но... Выход на площадь, это, безусловно, здорово. Но только делать это надо было восемь лет назад. Когда был шанс. А теперь... Теперь нужно, конечно, совсем другое, но для понимания этого нужно, видимо, еще восемь лет. Когда уже опять будет поздно. Отдельно меня умиляют типа оппозиционные СМИ. Восемь лет назад, когда я на коленях умолял их - давайте выводить людей на улицы, у вас гигантский охват аудитории, вы можете сделать то, чего не может никто, хватит быть подставками для микрофона, станьте уже тем, чем должны быть - четвертой властью, призовите людей к свободе... От меня шарахались, как черт от ладана. Теперь они говорят, "мы будем освещать этот день в прямом эфире, чтобы вы могли видеть все" В переводе на русский - мы все просрали, а теперь будем показывать, как вас сегодня будут избивать, сажать, размазывать печень по асфальту. Я это пишу не для того, чтобы еще раз напомнить, как мы все просрали и поаахать, какой теплый декабрь был в 2011 году. Я это пишу для того, чтобы те, кто выйдет сегодня на площадь - четко понимали и осознавали ситуацию. Рейх стал Рейхом. Церемонится он больше не будет. Игрушки теперь будут взрослые. Мне кажется, это важно - осознавать, куда и зачем ты идешь. Реально оценивать ситуацию, понимать, кто здесь на самом деле власть и на что она уже готова. Удачи всем, кто сегодня выйдет. Пусть у вас все будет хорошо.
Теги: Россия, Донбасс, протест, разгон, Бабченко
- "Успокой свой собственный народ", - дальнобойщики России поставили ультиматум Путину (ВИДЕО)
- Лапша по-путински: одесситы креативно выразили свой протест (ВИДЕО)
- Депутат облсовета: "Выборы - шанс жить в другой Украине"
- "Убирайтесь, оккупанты" - Прага встретила "любимых волков" Путина (ВИДЕО)
- Експерт розповів, чого українцям чекати від протестів в РФ (відео)
- Протестами украинских «Революционных правых сил» руководит гражданка РФ
- Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка18:13
- Ликвидация подполковника ГРУ РФ Кононова: в Сети озвучили сенсационную версию, разоблачив Кремль17:12
- Актера в "ДНР" боевики сделали "грузом 200" и теперь скорбят - громкие подробности16:50
- Боевики «ЛНР» обустраивают траншеи поблизости от блокпоста южнее моста в Станице Луганской16:11
- На дороге между Амвросиевкой и Харцызском произошло масштабное ДТП14:10
- В «ДНР» в копанке погибли мужчины13:48
- В Макеевке упал остановочный павильон13:06
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду12:21
- Противник нарушил режим перемирия: ранен боец ВСУ12:09
- На Донбассе ранен боец ВСУ: оккупанты РФ опасно накалили ситуацию вблизи Крымского11:30
- Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка18:13
- Украинцы подписывают петицию Зеленскому о возобновлении авиасообщения с РФ17:49
- Польша выдала России украинца, обвиняемого в убийстве сотрудника МВД: все подробности. ВИДЕО17:32
- Ликвидация подполковника ГРУ РФ Кононова: в Сети озвучили сенсационную версию, разоблачив Кремль17:12
- Актера в "ДНР" боевики сделали "грузом 200" и теперь скорбят - громкие подробности16:50
- Исторический разговор с Трампом: Зеленский получил интересное предложение, всплыли новые подробности16:31
- Боевики «ЛНР» обустраивают траншеи поблизости от блокпоста южнее моста в Станице Луганской16:11
- Что будет с пенсиями в Украине: у Зеленского сделали тревожное заявление15:52
- В Киеве пьяный прокурор-лихач скрылся от патрульных в кустах. ВИДЕО15:32
- Генерал предупредил: украинцам надо готовиться к мобилизации15:13
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка14:28
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- Путин разыгрывает сразу два сценария захвата Украины12:44
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Донбассу конец: открылась правда о делах ставленников Кремля в "Л/ДНР" - народ в ярости готовится к расправе
- Бойца АТО избил сепаратист прямо в сердце Украины: хочется выть от злости
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- "ПриватБанк" после суда сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- "Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»