"Я их на коленях умолял 8 лет назад", - Бабченко не сдержал эмоций из-за разгона протеста в Москве

27.07.2019 18:30

Российский журналист Аркадий Бабченко неоднозначно высказался о протестах против тоталитарного режима Владимира Путина в Москве, где люди протестуют против недопуска на выборы оппозиционеров, пишет Диалог.UA.

В две тысячи одиннадцатом в Астрахани, когда там был голодал Шеин и многие из Москвы поехали его поддержать, я подошел к Илье Яшину и сказал: помоги позвать людей не на Болотную в загон, а выйти нормально на Манежку - с палатками. Выйти и попробовать остаться. Илья аж в лице изменился. Шарахнулся от меня, как черт от ладана. Пробормотал что-то что "это к Гудкову" и убежал. Прошло восемь лет...

Если бы, утрируя, депутаты Учредительного собрания вышли бы против его разгона на площадь в семнадцатом - это было бы умно и своевременно. Если бы они вышли на площадь протестовать против его разгона в тридцать седьмом... Восемь лет оккупационная власть укреплялась. Восемь лет она закупала электрошокеры, водометы, спецсредства, шумовые установки, мобильные раздвижные стены и пр. и пр. и пр. Рейх усилился так, что вообще даже заморачиваться не стал, просто провел ночь репрессий - да и дело с концом. И вот, через восемь лет, они решили звать людей на площадь. Нет, вы мужественные люди, конечно, но... Выход на площадь, это, безусловно, здорово. Но только делать это надо было восемь лет назад. Когда был шанс. А теперь... Теперь нужно, конечно, совсем другое, но для понимания этого нужно, видимо, еще восемь лет. Когда уже опять будет поздно. Отдельно меня умиляют типа оппозиционные СМИ. Восемь лет назад, когда я на коленях умолял их - давайте выводить людей на улицы, у вас гигантский охват аудитории, вы можете сделать то, чего не может никто, хватит быть подставками для микрофона, станьте уже тем, чем должны быть - четвертой властью, призовите людей к свободе... От меня шарахались, как черт от ладана. Теперь они говорят, "мы будем освещать этот день в прямом эфире, чтобы вы могли видеть все" В переводе на русский - мы все просрали, а теперь будем показывать, как вас сегодня будут избивать, сажать, размазывать печень по асфальту. Я это пишу не для того, чтобы еще раз напомнить, как мы все просрали и поаахать, какой теплый декабрь был в 2011 году. Я это пишу для того, чтобы те, кто выйдет сегодня на площадь - четко понимали и осознавали ситуацию. Рейх стал Рейхом. Церемонится он больше не будет. Игрушки теперь будут взрослые. Мне кажется, это важно - осознавать, куда и зачем ты идешь. Реально оценивать ситуацию, понимать, кто здесь на самом деле власть и на что она уже готова. Удачи всем, кто сегодня выйдет. Пусть у вас все будет хорошо.