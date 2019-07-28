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На детской площадке открыли огонь, есть жертвы: кадры с места трагедии. ВИДЕО
Полиция разыскивает злоумышленника, виновного в дерзком нападении, лишившем жизни мужчину .
В США неизвестный устроил стрельбу на детской площадке. Американские СМИ сообщают детали происшествия, ссылаясь на правоохранительные органы. Они также опубликовали видео очевидцев с места трагедия, пишет Политека.
Жуткое преступление произошло в Нью-Йорке. По предварительной информации, местные жители устроили в районе Бруклин традиционную вечеринку, на которую обычно приходят тысячи человек. Отдыхающие собрались на десткой площадке и начали веселиться, когда неизвестный открыл огонь по толпе.
В результате происшествия одиннадцать человек получили ранения. Одна из жертв нападения скончалась на месте. Ей оказался 38-летний мужчина. Других пострадавших госпитализировали, некоторые из них в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия уточняются. Сотрудники полиции ведут поиски нападавшего. Исследуя место происшествия, правоохранители обнаружили оружие, выброшенное злоумышленником.
Теги: Донбасс, Нью-Йорк, жертвы, стрельба, детская площадка
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