Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На детской площадке открыли огонь, есть жертвы: кадры с места трагедии. ВИДЕО

28.07.2019 11:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На детской площадке открыли огонь, есть жертвы: кадры с места трагедии. ВИДЕО

Полиция разыскивает злоумышленника, виновного в дерзком нападении, лишившем жизни мужчину .
В США неизвестный устроил стрельбу на детской площадке. Американские СМИ сообщают детали происшествия, ссылаясь на правоохранительные органы. Они также опубликовали видео очевидцев с места трагедия, пишет Политека.
Жуткое преступление произошло в Нью-Йорке. По предварительной информации, местные жители устроили в районе Бруклин традиционную вечеринку, на которую обычно приходят тысячи человек. Отдыхающие собрались на десткой площадке и начали веселиться, когда неизвестный открыл огонь по толпе.
В результате происшествия одиннадцать человек получили ранения. Одна из жертв нападения скончалась на месте. Ей оказался 38-летний мужчина. Других пострадавших госпитализировали, некоторые из них в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия уточняются. Сотрудники полиции ведут поиски нападавшего. Исследуя место происшествия, правоохранители обнаружили оружие, выброшенное злоумышленником.



Теги: Донбасс, Нью-Йорк, жертвы, стрельба, детская площадка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх