На детской площадке открыли огонь, есть жертвы: кадры с места трагедии. ВИДЕО

28.07.2019 11:50

Полиция разыскивает злоумышленника, виновного в дерзком нападении, лишившем жизни мужчину .

В США неизвестный устроил стрельбу на детской площадке. Американские СМИ сообщают детали происшествия, ссылаясь на правоохранительные органы. Они также опубликовали видео очевидцев с места трагедия, пишет Политека.

Жуткое преступление произошло в Нью-Йорке. По предварительной информации, местные жители устроили в районе Бруклин традиционную вечеринку, на которую обычно приходят тысячи человек. Отдыхающие собрались на десткой площадке и начали веселиться, когда неизвестный открыл огонь по толпе.

В результате происшествия одиннадцать человек получили ранения. Одна из жертв нападения скончалась на месте. Ей оказался 38-летний мужчина. Других пострадавших госпитализировали, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия уточняются. Сотрудники полиции ведут поиски нападавшего. Исследуя место происшествия, правоохранители обнаружили оружие, выброшенное злоумышленником.