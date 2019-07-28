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Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
В оккупированном Крыму море возле известного мыса Фиолент покрылось нечистотами и жирной субстанцией белого цвета: местные жители обвиняют в этом построенные рядом многоэтажки без стандартной канализации.
Об этом сообщает местное издание "Примечания", передает apostrophe.ua.
Мыс Фиолент расположен на юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя. Не так давно рядом с ним возвели жилой комплекс "Фиолент Village", который связывают с бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым. Лебедев был назначен на эту должность экс-президентом Виктором Януковичем и занимал ее с 2012 по 2014 год. После победы Майдана в 2014 году и бегства Януковича, Лебедев также отправился в Крым. После оккупации полуострова, в 2015 году Лебедев вошел в состав коллегиального руководящего органа Российского Союза Промышленников и Предпринимателей.
Как отмечают журналисты, жилой комплекс не имеет канализации, все отходы собираются в резервуар, а когда он переполняется, их сбрасывают в море.
"Сегодня вся акватория пляжа была покрыта белой, жирной, пенной с дурным запахом "субстанцией". Работники пляжа говорят, что это не первый раз, но на жалобы никто не реагирует. Многоэтажки наверху, которые не имеют канализации судя по всему заполнены людьми по-полной", – пишет на местном форуме пользовательница Светлана.
"За лет 15 посещений этого пляжа никогда там такого не было. Лебедевские апартаменты заработали", - написал в теме на форуме другой пользователь.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, фото, канализация, пляж, оккупация, Янукович, Минобороны, соцсети
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