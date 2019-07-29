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Главари ОРЛО надеются на конфедерацию с Украиной

29.07.2019 17:52
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Главари ОРЛО надеются на конфедерацию с Украиной

«Глава «МИД ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что после выполнения Минских соглашений ОРДЛО может создать конфедерацию с Украиной.

Об этом он заявил во время выступления на «Антифашистком форуме» в оккупированном Севастополе, передает donpress.com.

Так, представитель ОРЛО отметил:

«Те, кто внимательно читал Комплекс мер и другие минские документы, и кто знаком с основами государственного строительства, те понимают прекрасно, что там речь идет о выстраивании отношений между Донбассом, как самостоятельным субъектом, и Украиной. Там определены шаги, которые должны две стороны предпринимать для урегулирования своего механизма взаимоотношений. Предполагаются договорные отношения Донбасса с Киевом. Кто ориентируется в вопросах государственного устройства, понимает прекрасно, что это конфедерация».

По его словам, чтобы «ЛНР» смогла интегрироваться в состав Украины, украинская власть якобы, должна «признать право Донбасса на русский язык, на свою экономику, политику, армию, силовые структуры».



Теги: экономика, Украина, Донбасс, Севастополь, русский язык, МИД, интеграция, силовики, ЛНР
 
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