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Микробиологи предупредили о приближении супербактерий
Таких защищенных от антибиотиков микроорганизмов становится все больше.
Следующая крупная вспышка пневмонии может зародиться в европейских больницах, где в последние годы распространяются новые штаммы возбудителей этой болезни, неуязвимых к действию фактически всех антибиотиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ua.
«Мы надеемся на то, что хорошая работа санитарных служб в госпиталях, в том числе ранняя идентификация и изоляция носителей этих микробов, поможет нам не только сдержать, но и остановить распространение данных бактерий. Для этого нужно следить за перемещениями этих микробов и проводить генетический скрининг», — заявил Хайо Грундманн из университета Фрайбурга (Германия).
В последние годы перед медиками встала проблема появления так называемых «супербактерий» — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк или пневмококк. Это заставляет опасаться того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в «темные века».
Главными «инкубаторами» таких микробов, как считают ученые, являются больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих «обычным» бактериям вытеснить менее плодовитых супер-микробов. Эти процессы уже породили как минимум четыре «неуязвимых» разновидности микроба Klebsiella pneumoniae, одного из главных и самых опасных возбудителей пневмонии. Их распространение по больницам Европы привело к тому, что число смертей от этой болезни выросло в 6 раз за последние 10 лет.
Ученых интересовало то, как повсеместное использование антибиотиков, в том числе «лекарств последней надежды» из числа так называемых карбапенемов, влияло на то, как часто опасные и благотворные бактерии становились неуязвимыми для их действия. Для этого они попросили сотрудников почти 500 европейских госпиталей, работающих в трех десятках стран субконтинента, собрать образцы супермикробов, найденных в теле их пациентов, а также «обычные» бактерии, на которых антибиотики еще действовали.
Как выяснилось, почти 2000 этих проб содержали Klebsiella pneumoniae, и примерно половина из них уже обладала генами, которые защищают эту бактерию от карбапенема и других антибиотиков. При этом в разных регионах присутствовали «свои» разновидности Klebsiella pneumoniae, выработавшие разные механизмы нейтрализации лекарств.
В общей сложности ученые выделили четыре больших «семейства» подобных микробов, которые распространяются в основном внутри больниц, а также между госпиталями, расположенными в одних и тех же городах и регионах отдельных стран. Это говорит о том, что больницы, скорее всего, станут главным источником следующей крупной эпидемии пневмонии, однако распространение данной формы неуязвимых микробов можно будет сдержать, если своевременно выявлять и изолировать ее носителей в больницах.
Теги: Донбасс, бактерии, микробиолог
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