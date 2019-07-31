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Трамп намерен заключить с Москвой новую сделку по вооружению

31.07.2019 12:31
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Трамп намерен заключить с Москвой новую сделку по вооружению

Президент США Дональд Трамп в интервью каналу C-Span заявил, что хочет заключить сделку с Россией в сфере контроля за вооружениями.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где контроль над вооружениями будет у нас», — заявил глава Белого дома.

Ранее советник президента по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что подписанное соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Москва, сделка, Дональд Трамп, вооружение
 
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