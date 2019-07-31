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Трамп намерен заключить с Москвой новую сделку по вооружению
31.07.2019 12:31
Президент США Дональд Трамп в интервью каналу C-Span заявил, что хочет заключить сделку с Россией в сфере контроля за вооружениями.
«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где контроль над вооружениями будет у нас», — заявил глава Белого дома.
Ранее советник президента по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что подписанное соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Москва, сделка, Дональд Трамп, вооружение
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