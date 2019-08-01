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В США вспышка активности НЛО, в Конгрессе требуют от Минобороны объяснений
Член Конгресса США, республиканец Марк Уокер потребовал от министра военно-морских сил Ричарда Спенсера прокомментировать всплеск информации о неопознанных летающих объектах. Об этом пишет «Naked Science».
Уокер отмечает, что военные пилоты-истребители в ходе учений и выполнения задач все чаще фиксируют неопознанные объекты как в США, так и за рубежом.
«Если данные верны, неопознанные летающие объекты могут представлять серьезную угрозу безопасности для нашего военного персонала и оборонного аппарата», – пишет конгрессмен.
Он потребовал от ВМС объяснить, что именно фиксируют летчики-истребители. Уокер допускает, что явление может быть связано с китайскими гиперзвуковыми самолетами, а не с «внеземным разумом».
Издание The Drive отмечает, что информация о нашествии НЛО совпала с повсеместным внедрением новых радиолокационных станций на истребителях F/A-18E/F Super Hornet, а также новых контейнеров с инфракрасной системой поиска и сопровождения IRST.
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По мнению ряда экспертов, «неопознанные летающие объекты» могут также оказаться недостаточной отладкой новой техники.
Источник: antikor.com.ua
Теги: США, Донбасс, НЛО, конгресс, Минобороны
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