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Змея укусила пьяного мужчину и сдохла
01.08.2019 07:45
Житель индийского штата Уттар-Прадеш загрыз укусившую его змею, сообщает minval.az и Reuters.
Пресмыкающееся заползло в дом к мужчине по имени Радж Кумар, когда тот пил спиртные напитки. «Змея укусила его, — рассказывает отец пострадавшего Бабу Рам. — В ответ он укусил ее и разорвал на куски».
Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. По какой причине ему стало плохо, не уточняется, однако известно, что змея не виновата: по свидетельству очевидцев, это был неядовитый уж.
«Случай определенно странный, — подтвердил лечащий врач Кумара. — Мне доводилось видеть людей, которых укусила змея, но что бы кто-то укусил змею сам, а потом принес ее с собой в сумке — это впервые».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Индия, укус, змея
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