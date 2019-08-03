Неадекватные россияне устроили жесткую драку на борту самолета: видео попало в сеть

03.08.2019 13:02

Россияне устроили драку на борту самолета "Турецких авиалиний" рейса Стамбул — Екатеринбург еще до взлета.



Так, конфликт начался во время рассадки пассажиров. Первой в драку с мужчиной полезла женщина. Потом за нее начал заступаться еще один из пассажиров.



В итоге их удалось разнять, а с рейса сняли всех троих участников конфликта. "Первая распустила руки женщина, мужчина седой ударил ее по лицу в ответ. Тот, что слева, заступился за женщину", — рассказал очевидец Александр.



Из-за чего именно возникла ссора, никто не знает. На видео, которое снял один из пассажиров, видна сама драка и слышно, что заступившийся за женщину мужчина кричит своему оппоненту: "Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?".



Из-за драки вылет самолета задержали примерно на 45 минут.



Источник: antikor.com.ua