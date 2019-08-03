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Нянечка засунула в себя чужого младенца, чтобы узнать, каково это – родить ребёнка
31-летняя женщина была госпитализирована в медицинский центр Университета Цинциннати после того, как засунула себе во влагалище 14-месячного малыша, которого она нянчила, сообщает lifter и Huzlers.
Латифа Браун позвонила в 911 около 9:30 вечера, сообщив, что у нее во влагалище застрял ребенок. Оператор сначала предположил, что она рожала дома, и отправил к ней скорую помощь.
Парамедики были несказанно удивлены, когда прибыли и увидели, что произошло на самом деле. Один из фельдшеров, Брайан Уитмор, рассказал об этом инциденте вот что:
«Маленький мальчик был в подгузнике и пижаме, но его ноги и живот застряли во влагалище женщины». Медработники потратили более часа, пытаясь освободить ребенка из трудного положения, но так не смогли вытащить малыша. «Мы оба тянули так сильно, как могли, но он не выходил».
Латифа Браун и ребенок были доставлены в больницу, где врачи смогли отделить их после деликатной операции. Мальчик пострадал от вывиха бедра, но врачи уверены, что последствий не будет.
Няня была допрошена полицией и призналась в намеренном введении ребенка в ее влагалищную полость. Она объяснила, что чувствует себя подавленной после того, как ее врач сказал ей, что она никогда не сможет иметь детей, и хотела узнать, каково это рожать.
В настоящее время г-же Браун предъявлено 11 уголовных обвинений, в том числе причинение телесных повреждений, и она может провести до 65 лет в тюрьме. Ее адвокат попросил провести психиатрическую экспертизу, утверждая, что она психически нестабильна.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ребенок, преступление, няня, младенец
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