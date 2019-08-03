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Ученые бьют тревогу: Гренландия тает с пугающей скоростью
03.08.2019 11:20
Новые данные таяния Гренландского ледника свидетельствуют о том, что за один июль 2019 года растаяло 217 млрд тонн льда, сообщает Washington Post.
Сообщается, что Гренландия лишилась 56% своего ледяного покрова.
Уровень Мирового океана постепенно поднимается. Это может повлечь за собой многочисленные штормы.
Сейчас Гренландия страдает также от лесных пожаров, вызванных значительным повышением температуры.
Ученые ожидают апокалиптическое продолжение событий.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ученые, Гренландия, ледник, тревога
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