Учёные научились заряжать смартфоны от ходьбы

03.08.2019 16:15

Ученые из Китая разработали устройство, которое генерирует электричество при ходьбе. Специальный датчик весом в 307 грамм крепится к колену. Прибор можно будет использовать для зарядки носимых устройств, к примеру смартфонов.

Чтобы устройство генерировало 1,6 микроватта, необходимо идти со скоростью от 2 до 6,5 км/ч.

Технологию еще предстоит доработать. В планах ученых – создание альтернативного аккумулятора, который сможет создавать достаточное количество энергии для подзарядки при недолгой ходьбе.

Источник: http://kr24.com.ua