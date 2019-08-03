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Учёные научились заряжать смартфоны от ходьбы

03.08.2019 16:15
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Учёные научились заряжать смартфоны от ходьбы

Ученые из Китая разработали устройство, которое генерирует электричество при ходьбе. Специальный датчик весом в 307 грамм крепится к колену. Прибор можно будет использовать для зарядки носимых устройств, к примеру смартфонов.

 

Чтобы устройство генерировало 1,6 микроватта, необходимо идти со скоростью от 2 до 6,5 км/ч.

Технологию еще предстоит доработать. В планах ученых – создание альтернативного аккумулятора, который сможет создавать достаточное количество энергии для подзарядки при недолгой ходьбе.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Китай, ученые, смартфон, зарядка, ходьба
 
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