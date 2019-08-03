В Москве начались акции протеста, есть задержанные

03.08.2019 22:35

В субботу, 3 августа, в столице Россия Москве с новой силой разгорелись протесты из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.



Силовики начали оттеснять протестующих и задержали более 300 россиян. Весь центр города оцепил спецназ и вертолеты





Источник: https://antikor.com.ua