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"Говно с глазурью": в Сети показали, как "руснявые ублюдки" убивают Крым
Побережье аннексированного Россией Крыма стремительно утопает в фекалиях. Жители полуострова изливают душу в соцсетях, рассказывая о масштабах проблемы, и убеждены, что в будущем она будет только усугубляться.
В частности, граждане в соцсетях пишут о загрязнении моря. Многие уже попросту боятся заходить в воду, ибо она похожа на "теплый суп из говна", передает glavred.info.
По информации, на глубине 36 метров произошел прорыв трубы глубоководного выпуска КОС "Южные", из-за чего более 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе Голубой бухты, сообщил в сети Eduard Crane.
Потом пользователь Сети процитировал замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос: "Это ведет, конечно, к крайне неблагоприятной экологической обстановке в этом районе. Тем более, что чуть южнее, как вы знаете, находятся три у нас особо охраняемых природные территории, экологический ущерб, безусловно, значителен. Акватория вокруг прорыва аварийного – она существенно хуже, в несколько раз, чем такая же экологическая обстановка в Южной бухте Севастополя, которая известна как проблемная с экологической точки зрения акватория".
Загрязнение прибрежной полосы в районе Голубой бухты влияет на состояние пляжей в других районах Севастополя, добавил пользователь Сети.
"В Балаклаву все это идет, в сторону побережья. Как следствие, конечно же, прибрежная полоса – она страдает больше всего. Придонные отложения крайне поражены, во-первых, бактериями, фон в 10-20 раз по многим параметрам – фосфаты, аммоний – что это? Мы понимаем, что это моющие средства из канализации. Что такое аммоний – мы понимаем, что это продукты человеческой жизнедеятельности", - говорит Антон Георга-Копулос.
Также в соцсетях сообщили, что сказочный мыс Филоент покрылся нечистотами.
При этом в комментариях под фото кто-то отметил: "Это при Украине Фиолент был сказочным, а сейчас это говно с глазурью".
"Крым. Море на красивейшем мысе Фиолент покрылось зловонными нечистотами и жирной субстанцией белого цвета. Пропагандоны пишут, что в Севастополе почти не осталось безопасных пляжей, а местные жители добавляют, что такого ужаса здесь никогда не было", - сообщает КРЫМский банеровец.
Под фотографиями Фиолета люди очень сильно возмущаются.
"Конечные руснявые ублюдки убивают мой Крым", "Крымчане ждали камней с неба, а пришло дерьмо с моря !!", "Писец!!! Свиньи и твари они, как же у меня подгорает. Там было чистейшее море в том месте!", "радуемся - русский мир пришел!!!!!!!!!".
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Севастополь, экология, канализация, загрязнение, соцсети
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