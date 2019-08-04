В РФ военные приготовили завтрак при помощи танка

04.08.2019 15:29

Российские военнослужащие приготовили завтрак необычным способом — при помощи тепла от двигателя одного из танков.

Об этом сообщает Минобороны России, передает donpress.com.

В российском оборонном ведомстве отметили, что учащиеся Омского автобронетанкового инженерного института приготовили кофе в турке и яичницу от тепла двигателя ГТД-1000Т танка Т-80. В Минобороны уточнили:

«Механики-водители, используя специальные приспособления, удивили участников соревнований ароматным кофе в турке и яичницей».