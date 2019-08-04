Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В РФ военные приготовили завтрак при помощи танка

04.08.2019 15:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В РФ военные приготовили завтрак при помощи танка

Российские военнослужащие приготовили завтрак необычным способом — при помощи тепла от двигателя одного из танков.

Об этом сообщает Минобороны России, передает donpress.com.

В российском оборонном ведомстве отметили, что учащиеся Омского автобронетанкового инженерного института приготовили кофе в турке и яичницу от тепла двигателя ГТД-1000Т танка Т-80. В Минобороны уточнили:

«Механики-водители, используя специальные приспособления, удивили участников соревнований ароматным кофе в турке и яичницей».



Теги: Россия, Донбасс, кофе, тепло, военные, приготовление, танк, яичница, двигатель, Минобороны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх