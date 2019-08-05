Чем закончится Третья мировая война: ученые расшифровали библейское пророчество

05.08.2019 17:48

По словам специалистов, указание на это содержится в отрывке одной из книг Нового Завета.

Ученые рассказали о том, что им удалось расшифровать библейское пророчество, содержащееся в одной из книг Нового Завета, о том, чем закончится Третья мировая война, пишет topnews.

Согласно религиозному тексту, по словам ученых, там зашифровано послание о Третьей мировой войны между Россией и Китаем с одной стороны и США - с другой.

Специалисты отмечают, что пророчество о начале Третьей мировой войны содержится в Откровении Иоанна Богослова. Там указывается на объединение армий "царей восточных", что, по мнению ученых, говорит о союзе России и Китая. После этого вспыхнет Третья мировая война, в которой противоборствующей стороной конфликта станет США.

В результате крупномасштабного конфликта погибнет треть населения Земли.

Как заявил американский эксперт-религиовед Шерри Шрайнер, долгое время изучавший Библию, в текстах послания содержится та же самая информация, что в свитках древних шумеров.

Специалист предположил, что в рассказах о древних людях в Библии описываются пришельцы с Нибиру, в свое время контактировавшие с человечеством.

Сравнив тексты из двух источников, ученый пришел к выводу о том, что и в Библии, и в текстах древних шумеров есть описание Сатаны, который поглотит Землю.

Источник: https://from-ua.com