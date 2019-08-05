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Очевидцы показали реального ангела с Нибиру: эти кадры вызвали настоящий шок даже у ученых - фото
Чудище на глазах у шокированных туристов спустилось с небес, вошло в озеро и после исчезло.
Одни эксперты считают, что человечество перед концом света получило шокирующий знак свыше. А другие убеждены, это Нибиру вновь напомнила о себе, ведь появление в разных уголках планеты разных существ с планеты-убийцы – частое явление в последнее время, сообщает "Диалог.UA".
Так, прогулка туристической группы в горах Чечни превратилась в фантастический фильм. Когда туристы остановились на привал, в небе появилось яркая вспышка. Потом она погасла, а на ее месте появилось странное серое существо с крыльями, медленно опускавшееся на землю.
Мужчины и женщины достали свои смартфоны и фотоаппараты. Увеличение показало, что чудище напоминает серого человека с крыльями, как у летучей мыши. Чудовище опустилось прямо на горное озеро и исчезло в его водах. Снимки существа над Чечней быстро распространились по социальным сетям. Одни люди считают, что это пришелец с какой-нибудь планеты, а другие уверены, что это религиозный знак. "Архангел Михаил спустился с небес, чтобы защитить человечество от зла", — написала одна женщина на форуме. Уфологи также присоединились к изучению крылатого существа.
Эксперт из Санкт-Петербурга написал на тематическом форуме, что все пришельцы с крыльями относятся именно к планете Нибиру. Все дело в том, что шумеры изображали аннунаков крылатыми. Возможно, этот образ перекочевал в Ветхий Завет или наоборот.
По мнению большинства уфологов, на Чечню спустился ангел со Звезды смерти.
Подобная ситуация произошла около месяца назад в соседнем Дагестане.
Там местные жители тоже видели существо с крыльями, спускающееся с небес. Исследователи внеземной жизни считают, что крылатый пришелец в Чечне и Дагестане — разведчик аннунаков.
"Он наблюдает за активностью в регионах, чтобы вычислить выгодное время для атаки", — написал эксперт на форуме уфологов.
Исходя из этих показаний, можно сделать вывод, что появление такого инопланетянина не сулит ничего хорошего. Официальные ученые отвергают версии с присутствием пришельцев на нашей планете. Небо на сегодняшний день контролируют тысячи радаров гражданского и военного назначения. Появление любого НЛО не сможет остаться без внимания.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ангел, НЛО, необъяснимые явления, пришельцы, Нибиру
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