Россию выкинут из ПАСЕ: в Британии жестко выступили против действий Кремля

05.08.2019 13:16

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы должно быть пересмотренно из-за массовых задержаний на митингах в Москве.

Об этом СМИ сообщил глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что масштабные протестные акции в Москве идут вторую неделю подряд. Он отметил, что вторую неделю подряд в Москве кардинальным образом нарушают права человека и силовики проводят жестокие задержания мирных демонстрантов. По его словам, как только Россия вернулась в ПАСЕ, она тут же нарушила все права и обязанности перед Ассамблеей.

Гейл в срочном порядке призвал Кабинет министров Европы рассмотреть детально этот вопрос и провести повторное голосование относительно включения РФ.

Он отметил, что Британия будет последовательно выступать за исключение России из состава ПАСЕ, пока там не научаться соблюдать Конвенцию о правах человека.

Ранее Россия обвинила посольство США и Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела из-за митингов. А специальный представитель США по переговорам по Украине Курт Волкер заявил, что Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибкой.



Источник: www.dialog.ua