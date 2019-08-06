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Взрывы на военных складах в Красноярском крае: россияне перебросили под Ачинск роботов

06.08.2019 09:08
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Взрывы на военных складах в Красноярском крае: россияне перебросили под Ачинск роботов

Тысячи людей продолжают покидать населенные пункты возле места ЧП в Красноярском крае.

После первых взрывов на складах с боеприпасами под Ачинском в России местные сразу начали уезжать как можно дальше от места происшествия, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Telegram-канал 360tv.ru.

Причины ЧП все еще остаются загадкой, по предварительным подсчетам, на складе может находиться 40 тысяч снарядов. Чтобы потушить огонь, россияне начали использовать беспилотники и робота "Уран-14", который ликвидирует последствия технологических аварий и тушит пожары.



Теги: Россия, Донбасс, робот, пожар, боеприпасы, склад, Красноярский край, ЧП, беспилотник, взрывы
 
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