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Реинкарнация леди Ди: мальчик вспомнил свою смерть и рассказал, кем он был
Телеведущий и шоумен Дэвид Кэмпбелл рассказал журналистам издания Stellar удивительную историю своего сына, который в прошлом якобы был принцессой Уэльской Дианой, сообщает портал www.planetanovosti.com.
Сперва, разумеется, малышу Билли мало кто верил. Изменилось всё после того, как четырехлетний ребенок начал в деталях описывать жизнь Дианы. Истории начались после того, как мать принесла в дом открытку с фотографией Дианы. Тогда мальчик выкрикнул: «Смотри, это же я!»
После этого Билли стал узнавать больше информации о двух мальчиках, которые являлись его сыновьями в прошлой жизни. Ребенок в деталях рассказал жизнь принцессы, например, описал её братьев и сестер. Одного брата звали Джоном.
Мальчик также отметил, что в один момент стали слышны сирены, и тогда он перестал быть принцессой. Отец и мать Билли больше не сомневаются в правдивости слов сына, особенно после того как лично перепроверили его рассказы. Совпало абсолютно всё.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мальчик, реинкарнация, принцесса Диана
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