- Трагедия в воинской части РФ: число погибших резко выросло, спасателей не пускают17:00
- Зеленский рассказал, что собирается продать «эффективным инвесторам»16:20
- Взрыв прогремел в воинской части: рвануло возле ракетного полигона, радиация зашкаливает16:00
- Британцы презентовали водку на зернах из Чернобыля13:45
- Зеленский жестко поставил на место Путина в разговоре: «никаких изменений в Конституции ради…»13:00
- Зустріч Зеленського і Трампа: що отримає Україна, а що - США12:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии 20:20
- У Путина озвучили свою версию разговора с Зеленским17:34
- Стали известны главные темы разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем16:48
Трагедия в воинской части РФ: число погибших резко выросло, спасателей не пускают
Появились подробности взрыва в российской воинской части, который прогремел в четверг, 8 августа
Отмечается, что на территории военной части под Архангельском, где произошло ЧП, проводили подготовку к ракетным пускам. И кто-то «нажал не ту кнопку». Над полигоном для испытаний поднялось небольшое облако, похожее на пар. Об этом нам рассказал источник в экстренных службах, передает Телеграм-канал Life Shot.
При этом в Минобороны РФ сообщили, что на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв и возгорание изделия.
Кроме того, в СМИ сообщается, что приборы для измерения радиации в соседнем населенном пункте от военной базы сейчас показывают 13 микрорентген в час, при норме — 16. Однако, по данным Минобороны РФ, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.
Три человека погибли. Все из них военные. Ещё 15 пострадали, 8 из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
К месту ЧП не пускают МЧС — Министерство обороны отказалось от помощи и заявило, что все последствия устранят своими силами.
Губернатор региона Игорь Орлов подтвердил факт инцидента, уточнив, что на место направлена санитарная авиация.
Напомним, что 5 августа в Ачинском районе Красноярского края на территории воинской части произошел взрыв, в результате которого начался пожар. Пожар произошел на артиллерийском складе в результате взрыва снаряда.
Позже стало известно об истинных масштабах катастрофы в России, где гремели взрывы на складах боеприпасов. Официальная информация сильно расходится с тем, что сообщали очевидцы.
«Опасность пребывания в радиусе 15 км сохраняется» — заявил Александр Усс, губернатор Красноярского края.
При этом в Telegram и соцсетях пишут, что в Каменке по-прежнему рвутся снаряды, город выглядит как театр военных действий. Людей эвакуируют, кто-то бежит сам. 70 сапёров центра разминирования прибыли на место.
За помощью обратилось 12 человек, четверо пострадали, один числится пропавшим без вести.
Более того, в сети люди пишут, что СМИ умалчивают о реальных последствиях, и пишут только о «выбитых стеклах». При этом в сети публикуют кадры, но которых видно множество разрушенных домов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, трагедия, взрыв, военные
- Взрыв на Донбассе: на месте погиб украинский сапер, трое полицейских ранены – все подробности
- В России признали, что последние десять лет для экономики страны потеряны
- Удастся ли Украине стать экономически независимой от РФ
- Главари «ДНР» вызвали насмешки заявлениями об «экономическом признании ДНР»
- На оборонном заводе в России произошел взрыв: есть погибшие
- Червоненко предрек экономический крах Украины без России
- Ситуация на Донбассе не является полностью управляемой - Шабовта16:42
- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк" 08:31
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»08:18
- «Пристрелить, пока он не добежал к границе»: Украину призвали изменить порядок открытия огня на Донбассе07:45
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО07:12
- Трагедия в воинской части РФ: число погибших резко выросло, спасателей не пускают17:00
- Ситуация на Донбассе не является полностью управляемой - Шабовта16:42
- В "Квартале 95" определились с актером на роль Зеленского16:30
- Зеленский рассказал, что собирается продать «эффективным инвесторам»16:20
- Взрыв прогремел в воинской части: рвануло возле ракетного полигона, радиация зашкаливает16:00
- В Шахтерске мужчина взорвал гранату в подъезде: трое пострадавших15:38
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Зеленский захотел легализировать казино в Украине: подробности15:01
- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- У Зеленского готовят революцию в Кабмине: жизнь украинцев кардинально изменится14:13
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен