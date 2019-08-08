Трагедия в воинской части РФ: число погибших резко выросло, спасателей не пускают

08.08.2019 17:00

Появились подробности взрыва в российской воинской части, который прогремел в четверг, 8 августа

Отмечается, что на территории военной части под Архангельском, где произошло ЧП, проводили подготовку к ракетным пускам. И кто-то «нажал не ту кнопку». Над полигоном для испытаний поднялось небольшое облако, похожее на пар. Об этом нам рассказал источник в экстренных службах, передает Телеграм-канал Life Shot.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв и возгорание изделия.

Кроме того, в СМИ сообщается, что приборы для измерения радиации в соседнем населенном пункте от военной базы сейчас показывают 13 микрорентген в час, при норме — 16. Однако, по данным Минобороны РФ, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Три человека погибли. Все из них военные. Ещё 15 пострадали, 8 из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

К месту ЧП не пускают МЧС — Министерство обороны отказалось от помощи и заявило, что все последствия устранят своими силами.

Губернатор региона Игорь Орлов подтвердил факт инцидента, уточнив, что на место направлена санитарная авиация.

Напомним, что 5 августа в Ачинском районе Красноярского края на территории воинской части произошел взрыв, в результате которого начался пожар. Пожар произошел на артиллерийском складе в результате взрыва снаряда.

Позже стало известно об истинных масштабах катастрофы в России, где гремели взрывы на складах боеприпасов. Официальная информация сильно расходится с тем, что сообщали очевидцы.

«Опасность пребывания в радиусе 15 км сохраняется» — заявил Александр Усс, губернатор Красноярского края.

При этом в Telegram и соцсетях пишут, что в Каменке по-прежнему рвутся снаряды, город выглядит как театр военных действий. Людей эвакуируют, кто-то бежит сам. 70 сапёров центра разминирования прибыли на место.

За помощью обратилось 12 человек, четверо пострадали, один числится пропавшим без вести.

Более того, в сети люди пишут, что СМИ умалчивают о реальных последствиях, и пишут только о «выбитых стеклах». При этом в сети публикуют кадры, но которых видно множество разрушенных домов.

Источник: https://politeka.net