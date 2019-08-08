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Взрыв прогремел в воинской части: рвануло возле ракетного полигона, радиация зашкаливает
Появилась информация о взрыве в российской воинской части
В Архангельской прогремел взрыв в воинской части (около населенного пункта Нёнокса, под Северодвинском), где проходят испытания баллистических ракет. Об этом в четверг, 8 августа сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечается, что датчики сработали в соседнем Северодвинске — на повышенные показатели отозвалась автоматизированная система контроля радиационной обстановки.
«По сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Нёнокса. Около него находится ракетный полигон, на котором проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Нёноксе», — дополняет Телеграм-канал.
Позже информацию подтвердили спасательные службы. Сообщается, что при пожаре на территории воинской части в Архангельской области погиб человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники. «Интерфакс» сообщает о 15 пострадавших.
Губернатор региона Игорь Орлов подтвердил факт инцидента, уточнив, что на место направлена санитарная авиация.
По информации источников «Интерфакса», на военном объекте близ поселка Ненокса на побережье Двинской губы пострадали до 15 человек. Источники не исключают, что погибших может быть больше одного. Сообщается о взрыве или серии взрывов.
Ранее сообщалось, что стало известно об истинных масштабах катастрофы в России, где гремели взрывы на складах боеприпасов. Официальная информация сильно расходится с тем, что сообщают очевидцы.
«Опасность пребывания в радиусе 15 км сохраняется» — заявил Александр Усс, губернатор Красноярского края.
При этом в Telegram и соцсетях пишут, что в Каменке по-прежнему рвутся снаряды, город выглядит как театр военных действий. Людей эвакуируют, кто-то бежит сам. 70 сапёров центра разминирования прибыли на место.
За помощью обратилось 12 человек, четверо пострадали, один числится пропавшим без вести.
Более того, в сети люди пишут, что СМИ умалчивают о реальных последствиях, и пишут только о «выбитых стеклах». При этом в сети публикуют кадры, но которых видно множество разрушенных домов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Архангельск, взрыв
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