Экс-президента арестовали: появилось срочное решение суда, «уже схватили силовики»

09.08.2019 12:42

В четверг, 8 августа сдался правоохранителям во время штурма своей резиденции.

По данным Политики, Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Он арестован на срок до 26 августа.

Об этом рассказал адвокат политика Сергей Слесарев.

«Судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов экстренно провел в ГКНБ выездное заседание и избрал меру пресечения», — сказал адвокат.

По словам Слесарева, его подзащитному предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Защита Атамбаева намерена добиваться его освобождения через международные суды. На данный момент, по словам Слесарева, адвокаты пытаются разрешить ситуацию своими усилиями, опираясь на внутреннее законодательство страны, однако суд заставляет сомневаться в его беспристрастности.

На опубликованных кадрах в сети видно, что переговоры с Атамбаевым вел лично глава местного Министерства внутренних дел.

Также в сети показали момент задержания Атамбаева. На видео видно, как его и еще одного человека выводят из резиденции сотрудники специального подразделения.