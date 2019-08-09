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Россия осталась без Курил на новой карте Японии: опубликовано фото
На сайте летней Олимпиады-2020 опубликовали карту мира, на которой Курильские острова принадлежат Японии, а не России. Именно Япония является хозяйкой крупных спортивных соревнований, пишет Апостроф.
По данным российской прессы, острова включены в точки маршрута, по которому в Японии пронесут олимпийский огонь.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уже прокомментировал событие. По его словам, ошибку допустили организаторы Олимпиады.
"Вне всякого сомнения, там есть некое согласование по рекламной продукции, по каким-то другим вещам и те, кто это делал, отлично понимали, что это будет замечено, что это вызовет общественный резонанс... Но у меня большая степень уверенности, что было получено добро, так сказать, нейтральным людям на эту провокацию, из которых потом будут делать козлов отпущения", - сказал он.
Напомним, что Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. В России утверждают, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Теги: Россия, Донбасс, Япония, Курильские острова
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