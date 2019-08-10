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Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской
В месте разведения сил в районе Станицы Луганской на Луганщине никто не разбирает военные конструкции, как это планировалось изначально.
Об этом сообщил украинский журналист Марьян Кушнир, передает donpress.com.
На своей странице в соцсети он опубликовал фотографию двух членов НВФ, которые сидят на позиции «ЛНР» на месте разведения сил. Журналист пишет:
«Вероятно, они имеют оружие. Но не видел, правда. На руках имеют синие повязки — типа СЦКК. Вот только Россия официально вышла из СЦКК. Осталась Украина, впрочем эти две зеленые точки — не украинские формирования».
По его словам, до ближайшего силовика от указанной местности около 1 километра. Кушнир добавил:
«То есть все, кто там — фактически под контролем этих людей. Конструкции не разбираются вообще. И что развели? Кого развели?!».
Теги: Россия, Донбасс, фото, провокация, ЛНР, Станица Луганская, СЦКК, НВФ
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