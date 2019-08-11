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Массовые столкновения в Иерусалиме: полиция применила светошумовые гранаты

11.08.2019 18:45
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Массовые столкновения в Иерусалиме: полиция применила светошумовые гранаты

Сегодня во время утреннего служения на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами и полицейскими. Есть пострадавшие, пишет The Jurasalem Post.

В этом году на один день пришлись два религиозных праздника: иудейский — 9 Ава и мусульманский — Курбан-Байрам. В результате на Храмовой горе у ворот Муграби произошел конфликт между арабами и израильтянами.

По данным местных СМИ, толпа арабов атаковала горожанина, но была остановлена полицейскими, стрелявшими в воздух. В сотрудников полиции полетели камни, в ответ им пришлось применить светошумовые гранаты.

Сообщается, что есть пострадавшие с обеих сторон. Были травмированы четверо полицейских. По меньшей мере 14 раненых палестинцев были доставлены в больницу, в том числе несколько несовершеннолетних.

На данный момент для восстановления общественного порядка доступ в мечеть закрыта, гражданских также просят покинуть Храмовую гору.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Иерусалим, мусульмане, евреи, Курбан-байрам
 
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