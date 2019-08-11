- Массовые столкновения в Иерусалиме: полиция применила светошумовые гранаты18:45
- В Париже нашли драгоценности, украденные фейковой принцессой из ОАЭ18:15
- Если Зеленский согласится, это будет самый настоящий крах: Портников о соглашении Москвы и Киева 16:48
- У берегов Турции на глубине 6 км произошло землетрясение15:00
- В МИД выразили категорический протест в связи с приездом Путина в Крым14:30
- Россияне восстали против Путина, он сбежал: происходит невероятное, «больше никто боится»11:30
- В Москве митингующие спасаются бегством от полицейских Путина: силовики устроили террор09:15
- В США начали продавать пуленепробиваемые рюкзаки08:32
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина07:41
- Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской22:02
Массовые столкновения в Иерусалиме: полиция применила светошумовые гранаты
Сегодня во время утреннего служения на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами и полицейскими. Есть пострадавшие, пишет The Jurasalem Post.
В этом году на один день пришлись два религиозных праздника: иудейский — 9 Ава и мусульманский — Курбан-Байрам. В результате на Храмовой горе у ворот Муграби произошел конфликт между арабами и израильтянами.
По данным местных СМИ, толпа арабов атаковала горожанина, но была остановлена полицейскими, стрелявшими в воздух. В сотрудников полиции полетели камни, в ответ им пришлось применить светошумовые гранаты.
Сообщается, что есть пострадавшие с обеих сторон. Были травмированы четверо полицейских. По меньшей мере 14 раненых палестинцев были доставлены в больницу, в том числе несколько несовершеннолетних.
На данный момент для восстановления общественного порядка доступ в мечеть закрыта, гражданских также просят покинуть Храмовую гору.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Иерусалим, мусульмане, евреи, Курбан-байрам
- В Иерусалиме врачи спасают девушек... от булавок
- Евреи у Стены плача молились об избавлении от Джона Керри (ВИДЕО)
- Футбол открывает у нас следы мировых цивилизаций
- Мирча Луческу: С "Зенитом" нас ждет жесткая дуэль
- Внимание, болельщики! Матч "Шахтер"-"Динамо" перенесен
- "Дни сборных" в "Шахтере": чем займутся Луческу и "горняки"?
- Более 9 тысяч абонентов в ОРЛО остались без электроснабжения из-за непогоды18:01
- В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»17:40
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери 13:15
- На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя09:30
- В Донецке во время сильной грозы молния трижды ударила в многоэтажку: опубликовано видео08:15
- Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской22:02
- Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов20:58
- В ОРДО заявили, что ВСУ «готовят прорыв» позиций НВФ20:29
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят17:11
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита19:00
- Массовые столкновения в Иерусалиме: полиция применила светошумовые гранаты18:45
- Конфликт президента и ветеранов: День Независимости Украины находится под угрозой срыва18:30
- В Париже нашли драгоценности, украденные фейковой принцессой из ОАЭ18:15
- Более 9 тысяч абонентов в ОРЛО остались без электроснабжения из-за непогоды18:01
- В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»17:40
- Под прицелом не только Украина: назван город, который может захватить Путин17:20
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Если Зеленский согласится, это будет самый настоящий крах: Портников о соглашении Москвы и Киева 16:48
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог16:32
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- Названы симптомы, указывающие на склонность к инфаркту летом12:20
- Врачи рассказали, кому не стоит пить бутилированную воду10:05
- Медики подсказали, как снять усталость08:49
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи19:06
- Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество18:17
- «Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина19:21
- Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем17:04
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»