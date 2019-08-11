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Россияне восстали против Путина, он сбежал: происходит невероятное, «больше никто боится»
Митинг в Москве 10 августа стал самым массовым за последние годы
Это была протестная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, то есть за свободные выборы.
Помимо Москвы протестовали и в других городах России. Независимые Telegram-каналы сходятся на цифре почти в 50 тысяч человек.
Массовость данного протеста показывает, что путинской тирании уже мало кто боится и все больше недовольных выходят на улицы.
Из знаменитостей на митинг пришли Оксимирон (Oxxxymiron) в футболке: «Свободу Егору Жукову», популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь в российском флаге, а также блогеры Данила Поперечный и Эльдар Джарахов, журналист Леонид Парфенов, писательница Людмила Улицкая.
Известен в странах СНГ рэпер Оксимирон прокомментировал причину своего прихода на данный митинг: «Я выступаю не только за свободу Егору Жукову, но и всем политзаключенным в России. В этот раз, мне лично хватило, и вот я здесь.»
Ведущий одного из самых популярных Ютьюб каналов России Александр Рестаратор также дал свой комментарий: «Хочется более сильных выпадов от коллег по цеху, но сами понимаем что это наказуемо». Также он подчеркнул, что многие исполнители боятся высказать о теперешней власти, так как «у нас у всех тоже есть семьи».
Также был замечен актер, игравший ментов в сериалах «Глухарь» и «Карпов», Влад Котляровский. Он сделал особый вклад в мероприятие: силовики делали с ним селфи.
На проспекте Сахарова в центре Москвы в поддержку митинга выступили рэпер Фейс (Face), группа «Кровосток» и IC3PEAK. И даже Парфенов зачитал со сцены рэп.
Людей в Москве начали задерживать после того, как Борис Золотаревский, глава штаба незарегистрированного кандидата Ивана Жданова, призывал собравшихся «прогуляться до Китай-города», где находится Администрация президента. Всего было задержано 229 человек, в том числе 10 детей. А вот в Питере задержания начались намного раньше.
В целом, в четырех городах РФ включая столицу, ОМОН насобирал «урожай недовольных» в 325 человек: в Петербурге – 81 задержанный, в Ростове-на-Дону – 13 человек, в Брянске – двое.
К вечеру уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заверил, что большинство из задержанных в Москве детей «уже отпустили».
Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин заявил, что было «много немотивированных задержаний».
Однако, похоже, президенту Путину совсем не до этого — он находится в аннексированном Крыму на байк-шоу «Тень Вавилона», организованное «Ночными волками».
Путин возглавил колонну байкеров. Президент в кожанке сел за руль трехколесного мотоцикла «Урал». В коляску его мотоцикла сел «председатель Совета министров» оккупированного Крыма Сергей Аксенов, в криминальных кругах известный как «Гоблин». Также президента сопровождал «вр.и.о. губернатора» Севастополя Михаил Развожаев.
Источник: https://politeka.net
Теги: , Донбасс, Путин, Москва, протест
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