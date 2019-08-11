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У берегов Турции на глубине 6 км произошло землетрясение
11.08.2019 15:00
Сегодня в Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает агентство Анадолу.
На сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сказано, что подземные толчки были зафиксированы в 11 августа в 10:02 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 6 километров. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Недавно, 8 августа, турецкие сейсмологи в течение 4 часов зафиксировали в районе города Измир и провинции Денизли 56 подземных толчков различной магнитуды — от 1,1 до 6. От двух самых сильных толчков пострадало около 30 человек, были повреждены около 1000 домов, каждый 10-й — значительно.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Турция, землетрясение
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