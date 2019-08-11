Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Москве митингующие спасаются бегством от полицейских Путина: силовики устроили террор

11.08.2019 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Москве митингующие спасаются бегством от полицейских Путина: силовики устроили террор

По последним данным, в Москве в результате митингов задержаны более 100 человек.

Силовики Путина действовали с особым "рвением", в буквальном смысле слова гонялись за протестующими, многих задерживали и волокли в заранее подогнанные автозаки. В Сети уже есть кадры беспредела полиции Москвы на митингах в российской столице.

При этом, как сообщают очевидцы, ОМОН задерживал даже тех, кто не участвовал в акции, а просто проходил мимо эпицентра протестов, сообщает "Диалог.UA".

Силовики заходили даже в близлежащие гостиницы и помещения, где от них пытались скрыться митингующие.

Особым цинизмом отличилась уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она заявила, что митинг в Москве прошел в рамках закона и права человека нарушены не были. Официально митинг закончился около 17:00, но многие протестующие не расходятся, и остаются на своих местах до сих пор.

К слову сказать, протесты охватили Москву и другие российские города после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов. В том числе было отказано и оппозиционеру Навальному, которого снова арестовали.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, Москва, митинг
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх