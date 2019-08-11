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В Москве митингующие спасаются бегством от полицейских Путина: силовики устроили террор
По последним данным, в Москве в результате митингов задержаны более 100 человек.
Силовики Путина действовали с особым "рвением", в буквальном смысле слова гонялись за протестующими, многих задерживали и волокли в заранее подогнанные автозаки. В Сети уже есть кадры беспредела полиции Москвы на митингах в российской столице.
При этом, как сообщают очевидцы, ОМОН задерживал даже тех, кто не участвовал в акции, а просто проходил мимо эпицентра протестов, сообщает "Диалог.UA".
Силовики заходили даже в близлежащие гостиницы и помещения, где от них пытались скрыться митингующие.
Особым цинизмом отличилась уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она заявила, что митинг в Москве прошел в рамках закона и права человека нарушены не были. Официально митинг закончился около 17:00, но многие протестующие не расходятся, и остаются на своих местах до сих пор.
К слову сказать, протесты охватили Москву и другие российские города после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов. В том числе было отказано и оппозиционеру Навальному, которого снова арестовали.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, Москва, митинг
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