В Москве митингующие спасаются бегством от полицейских Путина: силовики устроили террор

11.08.2019 09:15

По последним данным, в Москве в результате митингов задержаны более 100 человек.

Силовики Путина действовали с особым "рвением", в буквальном смысле слова гонялись за протестующими, многих задерживали и волокли в заранее подогнанные автозаки. В Сети уже есть кадры беспредела полиции Москвы на митингах в российской столице.

При этом, как сообщают очевидцы, ОМОН задерживал даже тех, кто не участвовал в акции, а просто проходил мимо эпицентра протестов, сообщает "Диалог.UA".

Силовики заходили даже в близлежащие гостиницы и помещения, где от них пытались скрыться митингующие.

Особым цинизмом отличилась уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она заявила, что митинг в Москве прошел в рамках закона и права человека нарушены не были. Официально митинг закончился около 17:00, но многие протестующие не расходятся, и остаются на своих местах до сих пор.

К слову сказать, протесты охватили Москву и другие российские города после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов. В том числе было отказано и оппозиционеру Навальному, которого снова арестовали.



Источник: www.dialog.ua