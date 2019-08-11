В Париже нашли драгоценности, украденные фейковой принцессой из ОАЭ

11.08.2019 18:15

Полиция обнаружила драгоценности, стоимостью в 1,6 миллиона евро, которые были украдены у парижского ювелира женщиной, выдававшей себя за принцессу ОАЭ.



Об этом сообщает местное издание The Local. Украденные из ювелирного бутика в центре Парижа драгоценности нашли в гостиничном номере на окраине города.



Место расположение похищенного удалось выяснить благодаря записям видеонаблюдения. Кража произошла 31 июля, когда двум женщинам, одна из которых представилась принцессой из Объединенных Арабских Эмиратов, было показано несколько ювелирных изделий в магазине. Женщины сообщили, что переведут деньги за драгоценности на следующий день, а во время презентации сделали несколько звонков. Драгоценности поместили в коробку и отложили в ожидании перевода.



Но когда деньги не поступили, ювелир проверил коробку, и обнаружил, что драгоценности подменили. Расследование “кражи путем обмана” начато.

Источник: antikor.com.ua