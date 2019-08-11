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В США начали продавать пуленепробиваемые рюкзаки

11.08.2019 08:32
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В США начали продавать пуленепробиваемые рюкзаки

В США стали продавать пуленепробиваемые рюкзаки. В продажу они поступили еще после прошлогодней стрельбы в школе в Паркленде, но спрос начал расти после терактов в Огайо и Техасе.

Родители были сильно обеспокоены, чем и воспользовались предприниматели, выпустив в продажу пуленепробиваемые рюкзаки.

Кандидат в президенты Камалия Харрис считает, что подобная ситуация не нормальна. Она пообещала принять меры, чтобы защитить детей.

"Родители не должны покупать пуленепробиваемый рюкзак для своего ребенка, просто чтобы он был в безопасности в школе. Это не нормально. Я приму меры, чтобы защитить наших детей",

- написала в Twitter сенатор от штата Калифорния и кандидат в президенты США Камала Харрис.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: США, Донбасс, школа, рюкзак
 
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