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Китай атаковал мощный тайфун: число жертв превысило 40 человек

12.08.2019 15:14
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Китай атаковал мощный тайфун: число жертв превысило 40 человек

На востоке Китая в результате тайфуна Лекима погибли уже 44 человека, еще 16 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает CGTN, передает НВ.

По данным метеорологов, скорость ветра в провинции Чжэцзян достигала 187 км/час.

Большинство смертей стало следствием прорыва дамбы в провинции из-за проливных дождей.

Из опасных районов Чжэцзяна, Шанхая, провинции Цзянсу было эвакуировано более 1 млн человек. Еще более 180 тысяч были вывезены в Шаньдуне.

По предварительным оценкам, экономический ущерб от природного катаклизма уже составляет 18 миллиардов юаней ($2.55 миллиардов).

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Китай, ветер, тайфун
 
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