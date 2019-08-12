Путина вызвали на серьезный разговор к Макрону

12.08.2019 12:08

Президента России Владимира Путина срочно вызвали на серьезный разговор во Францию, где обсудят ситуацию с Украиной и другой «мечтой» хозяина Кремля, сообщает AFP.

Макрон утверждает, что встреча с хозяином Кремля пройдет в летней резиденции в средневековой крепости Брегансон.

«Она позволяет работать в изоляции и принимать иностранных лидеров, что я сделаю с ним (Путиным – ред.) через несколько недель», — отметил президент Франции.

Как известно, встреча состоится 19 августа, за четыре дня до саммита «Большой семерки», который запланирован на 24-26 августа во французском городке Биарриц на побережье Атлантического океана.

На переговорах с Путиным будет обсуждаться вопрос санкций за аннексию украинского Крыма и ситуация на Донбассе. Кроме того, поднимется вопрос о другой «мечте» президента России – Северном потоке-2.

Источник: https://from-ua.com