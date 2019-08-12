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Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных митингов
Роскомнадзор потребовал от Google принять меры по недопущению рекламирования незаконных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube. Соответствующее письмо было направлено в адрес компании.
«По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube -каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как «push-уведомления») с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения, — сказано в заявлении Роскомнадзора.
В РФ пригрозили «адекватной реакцией» в случае отсутствия надлежащих действий со стороны Google, что будет расценено как вмешательство в дела государства.
«В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию», — предупредили Роскомнадзоре.
Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, заявил, что иностранные государства манипулировали митингующими, которые собрались на акцию 10 августа в Москве.
«Наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий, в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube, для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве», — заявил он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Google, запрет
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