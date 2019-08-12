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Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
В высшем эшелоне ФСБ всерьёз озадачены темой подготовки к выносу Путина из Кремля как процедуре неизбежной
Таким мнением поделился кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Сергей Климовский.
«Аналитики ФСБ абсолютно правильно решили, что если восстаний и революций не избежать, то их надо самим подготовить и возглавить. По их мнению, короткая и быстрая революция, управляемая сверху, это именно то, что через два-три года понадобится для сохранения власти кэгэбистов, олигархов и криминалитета в авторитете над Россией.», — пишет он.
Климовский также вспомнил историю СССР и указал, что это сплошная цепочка таких мини-переворотов сверху. Многих правителей страны Советов волна восстаний и революций вынесла на вершину власти, но многих и спустила.
«Теперь в ФСБ тоже хотят поймать такую волну в тот момент, когда она будет смывать олигархат Путина.», — пишет блогер.
Поэтому текущая задача для ФСБ максимально упростить такой процесс для окружения и самого Путина, считает он.
Для решения этой задачи ФСБ использует различные инструменты, в числе которых и настоящий «господин полковник» Гиркин, находящийся в международном розыске за сбитый в 2014 г. малазийский пассажирский самолёт и не только из-за него.
Гиркину стали делать новый имидж – подпольщика-революционера.
«Спрос на таких на России всегда есть, а в подполье он потому, что его ищут «тёмные силы» из-за рубежа. Сам он так представил ситуацию: в Кремле думают о моей выдачи в Гаагу, где меня осудят на 30 лет, но отсидеть не дадут, а выдадут Киеву, где повесят как Саддама Хусейна. Но пока меня не выдали в Гаагу, я буду вести борьбу с компрадорским режимом в РФ. Гибридно, не очень логично, но должно впечатлять дев и юношей со взором горящим.», — пишет журналист
Путин, по мнению Гиркина, угробил РФ в 2014 г., когда аннексировал Крым, вместо того, чтобы сделать из него подобие Приднестровья. Знающие люди ещё в 2014 г. писали и говорили: аннексия Крыма – это начало конца РФ. Вот, это уже поняли и в Кремле.
Сейчас в Кремле действительно продумывают схемы как вернуться назад в состояние до 20 февраля 2014 г., когда началось российское вторжение в Крым.
Пока ему в основном отводят роль провокатора, разогревающего публику. Поэтому он не ответил на вопрос: почему он не возглавит движение и восстание против Путина. Сначала Гиркин сослался на возраст, геморрой и другие болячки, но затем нашёл два более веские причины.
Более интересным инструментом игры ФСБ чем Гиркин, становится главред «Эха Москвы» Венедиктов, появившийся в Киев. Интересным, так как через него будут играть сложную и многоходовую партию, направленную как на вынос Путина, так и на захват Украины.
«Финал её должен выглядеть приблизительно так: в России свершилась, наконец, самая правильная революция, о которой так долго говорили на «Эхе Москвы», и теперь две сестры могут свободно объединиться в братских объятиях и удушить в них ещё и Беларусь. Для этого Венедиктов хамски требует на ресурсах ФСБ в Украине – разрешить ему открыть в Киеве, во Львове и в Одессе офисы «Эха Москвы», изменить закон о языке и квотах на радиовещание, и срочно забыть о всех погибших в войне с РФ.», — закончил журналист.
Ранее поступила информация о том, что Россия готовится к масштабной войне. Такое заключение сделали шведские исследователи. Они изучили все военные российские учения, которые проводятся начиная с 2009 года и пришли к выводу, что ранее Россия больше отрабатывал навыки в условиях локального конфликта. Теперь же речь идет о великой войне.
В качестве примера, специалисты приводят учения «Запад-2017» и «Восток-2018», где принимали участие от 100 до более 300 тысяч военных. Таким образом Россия учит армию «вести войну на большей части континента», считают аналитики.
Также ранее сообщалось, что Россия вместе с главнокомандующим Владимиром Путиным собирается использовать всю мощь армии, усиленную новыми разработками.
Министр обороны РФ приказал военным готовиться к большой войне. Он провел научно-практическую конференцию с руководящим составом вооруженных сил, в ходе которой сделал скандальное заявление.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, президент, переворот, Путин, Кремль
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