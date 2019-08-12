Священник РПЦ во время крещения серьезно травмировал годовалого ребенка

12.08.2019 09:45

Священнослужитель РПЦ во время процедуры крещения в Мариенбургском покровском храме города Гатчин Ленинградской области, травмировал годовалого ребенка. Видео происшествия опубликовали ряд российских СМИ.

На видео видно, как игумен Фотий (Нечепоренко) силой окунал ребенка в святую воду под его истошные крики. Мать не выдержала криков сына, подбежала и попыталась его отнять. В то же время, священник не просто не отдал его, а стал окунать его в емкость с еще большей жестокостью.

После жуткой церемонии мать ребенка обратилась к врачам. У малыша диагностировали множественные ссадины и ушибы. Женщина написала в полицию заявление на священника.

Сам же священник заявил, что «26 лет так крестит детей, и всегда старается так делать». Он уточнил:

«Это просто повышенные эмоции мамы, она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить».

Источник: https://donpress.com