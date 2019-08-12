В Канаде вандалы сломали канатную дорогу, кабинки рухнули на землю

12.08.2019 07:12

Популярный среди туристов аттракцион «Sea to Sky Gondola» в городе Сквамиш в канадской провинции Британская Колумбия повредили вандалы, в результате чего около 30 кабинок канатной дороги сорвались на землю и разбились.



Работники полиции считают, что утром в субботу кто-то умышленно перерезал кабели аттракциона. О неисправности компания заявила около 4:30 по местному времени, пока линия была еще закрыта, поэтому инцидент обошелся без пострадавших. В ближайшее время аттракцион работать не будет.



Также уточняется, что недавно на канатной дороге проводилось техническое обслуживание и менеджер компании отметил, что канат был отличном состоянии. Он представляет собой многожильный стальной трос диаметром 55 мм (2,2 дюйма).



В данный момент эксперты проводят оценку ущерба линии. По словам инспектора Кары Трианс, специалисты смогут отличить неисправность кабеля и намеренную его порчу. Она добавила, что тот, кто совершил этот акт вандализма, подверг себя чрезвычайной опасности. Он подчеркнула, что распутывание стального троса под напряжением было бы очень опасно.



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«Мы осознаем масштаб того, что могло бы случится, и благодарны, что никто не пострадал», — говорится в заявлении полиции.



«Sea to Sky Gondola» имеет 30 кабинок, в каждую из которых помещается до 8 человек. Поездка на вершину составляет 10 минут, а максимальная высота — 885 м (2900 футов) над уровнем моря.

Источник: antikor.com.ua