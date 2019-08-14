Град крупных астероидов сотрет Землю в порошок: названа роковая дата

14.08.2019 07:13

Миллионы гигантских астероидов диаметром от 50 метров и выше на бешеной скорости мчатся к Земле, в результате чего 1 сентября наступит конец света, пишет Главред.

Об этом говорят астрологи. А уфологи заявили, что в день знаний Нибиру планирует всесокрушающую атаку на землян.

Отметим, по подсчётам учёных, 31 августа 2019 года небо будет «нафаршировано» камнями из космоса, а на следующий день, 1 сентября, они массово бухнут на нашу планету. Град астероидов превратит Землю в месиво.

Ученые объясняют, что вся Солнечная система находится в шаре, стенки которого состоят из астероидов. Этот шар принято называть облаком Оорта. Так вот, астероиды в нём находятся в км друг от друга. Изредка они срываются под воздействием магнитного поля Солнца и входят в Солнечную систему, но это происходит не массово.

Но после того, как в конце июля мимо Земли пронёсся довольно крупный болид, ученые запаниковали. Проблема в том, что его не смогли заранее определить приборы NASA и прочих космических агентств.

Получается, что учёные всё это время не могли получать полную картину приближающихся к Земле многочисленных комет. Альтернативные астрономы часто сообщают, что видят в космосе тот или иной неопознанный объект, но их показания не всегда берутся в расчёт

Оказалось, что облако Оорта начало сужаться вокруг нашей планеты. На это указывает резкое увеличение метеоритной активности.

В то же время, эксперты Nasa говорят, что облако Оорта приблизится экстремально к солнечной системе не раньше, чем через 20 тысяч лет, передает vistanews.

Но это еще не все. Зловещая планета смерти Нибиру, по словам уфологов, тоже готовит атаку на Землю. Эксперты в области изучения космоса настаивают, что 1 сентября Нибиру низвергнет на Землю отравляющие бомбы и затравит жителей Земли нейропаралитическими газами.

Источник: https://from-ua.com